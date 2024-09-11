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У Миколаєві виконком легалізував «літник» ресторану «Веранда», який до цього стояв незаконно

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради змінив своє попереднє рішення і дозволив ресторану «Веранда» встановити літній майданчик.

Варто зазначити, що 19 червня 2024 року, власника ресторану зобов’язали демонтувати літній майданчик через відсутність дозволів, на що було надано тиждень.

Але сьогодні, 11 вересня, члени виконкому видали власнику ресторану дозвіл на розміщення літнього майданчика площею 30 м² і 24 м² біля бару «Веранда» на вул. Героїв Рятувальників, 12 строком на 1 рік.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що він проти розміщення нових МАФів, які захаращують місто, але в даному випадку підтримав питання, щоб бізнес, якому і так важко під час війни, міг працювати.

Нагадаємо, що проблема з майданчиком виникла ще у 2021 році. Тоді департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції розмістив пост, у якому повідомив, що частково прибрав літній майданчик «Веранди», а решту конструкції господарі погодилися демонтувати самостійно. Однак, через місяць власник так і не закінчив знесення незаконного літнього майданчика.

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