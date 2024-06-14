Затриманий підозрюваний. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві по вулиці Театральній вкрали припарковані біля під’їзду «жигулі». Поліція підозрює 20-річного місцевого мешканця.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

До поліції звернувся власник автівки ВАЗ 2101. За його словами, він ввечері залишив автомобіль біля під’їзду будинку, в якому мешкає, а вранці автомобіль зник.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 20-річний миколаївець, який раніше притягувався до відповідальності як за майнові злочини, так і аналогічний. Викрадену автівку знайшли у Снігурівці Баштанського району.

«У ході проведення досудового розслідування поліцейські з’ясували, що напередодні вночі зловмисник гостював у знайомих, проходячи повз будинки, побачив припаркований автомобіль. Скориставшись тим, що транспортний засіб був не зачинений і в замку запалення знаходився ключ, молодик вирішив поїхати у Баштанський район, де працював. Нині автомобіль поліцейські вилучили та після проведення слідчих дій повернуть власнику», — йдеться у повідомленні.

За скоєний злочин чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Нагадіємо, що на Миколаївщині правоохоронці оголосили підозру чоловіку, який викрав автомобіль та покинув його в полі за селом.