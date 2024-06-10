На Миколаївщині викрали легковий автомобіль. Фото: ГУ НП у Миколаївській області

На Миколаївщині правоохоронці оголосили підозру чоловіку, який викрав автомобіль та покинув його в полі за селом.

Про це повідомили в ГУ НП у Миколаївській області.

«Про те, що від подвір’я будинку у селі селі Гойдаї Кривоозерського району невідомі викрали авто Daewoo Lanos до відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу повідомила 63-річна заявниця», — йдеться в повідомленні.

Правоохороні зазначають, що жінка приїхала навідати матір і залишила автомобіль біля двору з ключами у замку запалення. Коли потерпіла повернулася, щоб забрати деякі речі, автомобіля вже не було.

«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів співробітники відділення поліції № 3 Первомайського райвідділу та фахівці відділу кримінального аналізу обласного главку поліції встановили особу зловмисника», — зазначили в поліції.

За декілька годин правоохоронці розшукали викрадача та автомобіль. 41-річний підозрюваний покинув викрадене авто у полі за селом. Як зазначили в поліції, чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.

Автомобіль повернули власниці. Підозрюваному у викраденні загрожує позбавлення волі до п’яти років.

«Відносно підозрюваного у суді обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці без права внесення застави. Досудове розслідування триває», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у січні цього року у Вінниці правоохоронці затримали 23-річного підозрюваного у викраденні автомобіля Nissan Navara на Миколаївщині. Свій вчинок затриманий пояснив бажанням з’їздити до своєї дівчини на Вінниччину. На викраденому автомобілі молодик проїхав близько 200 кілометрів, потрапив у автопригоду, залишив позашляховик у кюветі та зник.