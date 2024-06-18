Затримання підозрюваної. Фото: СБУ.

Служба безпеки України затримала підозрювану в шпигунстві для росіян за підрозділами Сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, підозрювана у Дніпропетровській області розвідувала місця базування підрозділів ЗСУ. А на Запоріжжі жінка цікавилася маршрутами руху та пункти дислокації українських захисників на підступах до обласного центру.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для прориву української оборони.

Служба безпеки затримала жінку, коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки.

Як встановило розслідування, підозрюваною виявилась продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, яке межує із Запорізьким районом.

«Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб «втемну» випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата — командира підрозділу рашистів», — йдеться у повідомленні.

Наразі затриманій повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що в Одесі затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві за позиціями ППО поблизу Чорного моря.