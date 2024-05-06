Затримання підозрюваних. Фото: поліції Миколаївської області

На Вознесенщині судитимуть п’ятьох підозрюваних у незаконному обігу наркотиків в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, «бізнес» організувала 39-річна мешканка Южноукраїнська. Вона запропонувала 36-річній жінці та трьом знайомим чоловікам, віком від 32 до 52 років, разом займатися виготовленням та продажем особливо небезпечної психотропної речовини — PVP.

«Організаторка займалась придбанням обладнання, прекурсорів та інших складових, необхідних для виготовлення психотропної речовини, також для обладнання лабораторії із виготовлення наркозасобів підшукала житлове приміщення в одному із сіл Арбузинської громади. Там інші учасники злочинної групи виготовляли синтетичний наркотик та у подальшому збували на території Южноукраїнська і Вознесенського району», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку поліція знайшла у будинку, де виготовлявся психотроп, близько 100 грамів наркотиків PVP, речовини для їх виготовлення.Тоді ж слідчі затримали усіх фігурантів. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 КК України, а саме — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою в особливо великих розмірах. П’ятьом фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення.

Знайдені наркотики під час обшуку. Фото: поліції Миколаївської області Знайдені наркотики під час обшуку. Фото: поліції Миколаївської області Знайдені наркотики під час обшуку. Фото: поліції Миколаївської області

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили справу на розгляд суду.

Нагадаємо, що на Миколаївщині працівники поліції протягом 2023 року вилучили у правопорушників 99 кілограмів наркотиків.

Раніше також стало відомо, що у Вознесенському районі Миколаївщини правоохоронці затримали групу з п’яти людей, яка займалася виготовленням та збутом психотропу PVP.