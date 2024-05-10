У Заводському районі невідомі потруїли безпритульних собак.

Про це «НикВести» повідомили зоозахисники з організації «Друзі поруч».

Вони зазначили, що отруту розкидали в ніч на 10 травня. Тваринки, які її з’їли, померли в муках – у них були сильні судоми.

Вбита отрутою собака. Фото: «Друзі поруч». Вбита отрутою собака. Фото: «Друзі поруч».

—Під час війни, коли собаки розміновують поля, шукають поранених під завалами, люди їх вбивають! Це гидко! Це дикунство! Чим ми кращі за орків? — сказала співзасновниця організації Люся Михайловська.

Зооволонтери звертаються до миколаївців, а особливо мешканців Заводського району, з проханням тримати своїх собак на вулиці ближче до себе та слідкувати, аби вони не підібрали отруту.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися підрозділ зоополіції: петиція з такою ініціативою набрала 25 тисяч голосів.