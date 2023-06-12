В Будинку офіцерів флоту, 10 червня, відбувся прем’єрний показ документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги» у межах проєкту «Міста та їхні герої», присвяченого мешканцям українських міст та селищ, що постраждали від російського вторгнення. Кінострічку знімали восени минулого року.

Про це повідомляють «НикВести».

Метою документального фільму є розкриття героїзму незламного українського народу та трансформація звичайної людини у справжнього героя, відзначили автори.

Зрежисували кінокартину Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.

Команда, що працювала над створенням документального фільму, об’їхала 12 регіонів України. Пізніше для його реалізації обрали 6 міст — Миколаїв, Чернігів, Харків, Охтирку, Баштанку та Іванків, в кожному з яких було представленого свого героя для кінофільму.

— Сьогоднішній захід є своєрідним символом незламності українців, які не тільки пережили випробування війною, але й дали важливий внесок у захист своїх міст і країни. Цим проєктом ми підтримуємо національну єдність та військово-патріотичний дух. Ставимо перед собою кілька цілей, що стосуються, як внутрішньої інформаційної сфери в Україні, шляхом документування і розповіді про історії місцевих жителів, які стали героями у своїх містах під час російського вторгнення, так і комунікації українських наративів за кордоном, аби привернути увагу світової спільноти до ситуації в нашій країні, — розповів ініціатор та автор ідеї Денис Блощинський.

У Миколаєві своєю історією ділиться підприємець, власник броварні «ШО» Дмитро Волощенко, який став одним з волонтерів громадського об’єднання «REBEL VOLUNTEERS» у місті.

— Війна — така штука, яка змінила багатьох із нас. Дуже сильно. Я думаю, що майже всіх. Я думаю, кожен тут сидячи розуміє, що війна принесла величезні зміни, але головне, щоб ці зміни відбувалися далі. Ми маємо змінивши себе, змінити країну в якій живемо, за яку ми вже з вами стільки місяців боремося. Бо інакше... Якого Біса? Нащо це все?, — сказав волонтер Дмитро Волощенко.

Кінострічка документального фільму «Миколаїв. Смак перемоги» надала глядачам можливість побачити та відчути атмосферу міст, що пережили непрості часи російської агресії. Фільм відтворив емоції, драматизм та героїзм, які переймають жителів цих місць, тим самим відображають силу та вольову наполегливість людей, які встали на захист своєї землі та свободи.

Протягом тижня перед прем’єрою в Миколаєві проходила виставка фотокартин, які були зроблені в містах України, що постраждали від російського вторгнення. На цій виставці були представлені краєвиди міст, зображення окремих об’єктів та портрети жителів, які відіграли важливу роль у захисті своєї країни від російських агресорів.

Далі проєкт покажуть у Чернігові, Києві та Львові. Детальніше про проєкт «Міста та їхні герої» — на сторінках у соцмережах. Документальний фільм презентували за підтримки Проєкту USAID «Економічна підтримка України».

Фото: Діана Шликова, Єлизавета Холявко

Нагадаємо, 9 червня у Миколаєві презентували фотовиставку присвячену пам’яті бійців полку «Азов. Янголи Маріуполя», які загинули під час оборони Маріуполя.