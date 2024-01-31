У середу, 31 січня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці свою творчість презентувала миколаївська майстриня Ірина Дарієнко.
Ведуча заходу Олена Григорук розповіла відвідувачам історію життя та творчості мисткині, пишуть «НикВести».
На експозиції представлено понад 50 робіт у різноманітній тематиці. Серед них – серії робіт, присвячених космосу, зимового циклу картин, портретний живопис, пейзажі, квіти, натюрморти, ботанічні рельєфи, розписаний посуд, а також картини-фентезі у стилі стимпанк.
Ірина Дарієнко наголошує, у своїх роботах використовує різні матеріали: акрил, гуаш, акварель, олівці. Однак, все ж надає перевагу створенню картин з акрилових фарб, які підкреслюю її авторський стиль.
Як зазначає миколаївська художниця, на створення мальовничих робіт її надихнула власна родина.
— На створення картин мене підштовхнув син. Він дуже талановитий механік та інженер. Також його приваблює наукова фантастика. Спочатку я йому зробила картину «рибу» – і цей процес мене затягнув, — коментує Ірина Дарієнко.
Родзинкою заходу стали виступи учасники народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської та заслужений діяч естрадного мистецтва Іван Носик.
Ініціатором та організатором виступив Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи.
Персональна виставка «Струни творчості» Другого виставкового циклу «Надія громади» майстрині Ірини Дарієнко триватиме до 15 лютого.
Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»
Нагадаємо, що 11 січня Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна провів захід з нагоди 115-річчня з дня народження української народної художниці Марії Примаченко.
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У середу, 31 січня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці свою творчість презентувала миколаївська майстриня Ірина Дарієнко.
Ведуча заходу Олена Григорук розповіла відвідувачам історію життя та творчості мисткині, пишуть «НикВести».
На експозиції представлено понад 50 робіт у різноманітній тематиці. Серед них – серії робіт, присвячених космосу, зимового циклу картин, портретний живопис, пейзажі, квіти, натюрморти, ботанічні рельєфи, розписаний посуд, а також картини-фентезі у стилі стимпанк.
Ірина Дарієнко наголошує, у своїх роботах використовує різні матеріали: акрил, гуаш, акварель, олівці. Однак, все ж надає перевагу створенню картин з акрилових фарб, які підкреслюю її авторський стиль.
Як зазначає миколаївська художниця, на створення мальовничих робіт її надихнула власна родина.
— На створення картин мене підштовхнув син. Він дуже талановитий механік та інженер. Також його приваблює наукова фантастика. Спочатку я йому зробила картину «рибу» – і цей процес мене затягнув, — коментує Ірина Дарієнко.
Родзинкою заходу стали виступи учасники народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської та заслужений діяч естрадного мистецтва Іван Носик.
Ініціатором та організатором виступив Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи.
Персональна виставка «Струни творчості» Другого виставкового циклу «Надія громади» майстрині Ірини Дарієнко триватиме до 15 лютого.
Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»
Нагадаємо, що 11 січня Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна провів захід з нагоди 115-річчня з дня народження української народної художниці Марії Примаченко.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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