Виставка робіт миколаївської майстрині Ірини Дарієнко «Струни творчості», фото «НикВести»

У середу, 31 січня, в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці свою творчість презентувала миколаївська майстриня Ірина Дарієнко.

Ведуча заходу Олена Григорук розповіла відвідувачам історію життя та творчості мисткині, пишуть «НикВести».

Миколаївська майстриня Ірина Дарієнко, фото «НикВести»

На експозиції представлено понад 50 робіт у різноманітній тематиці. Серед них – серії робіт, присвячених космосу, зимового циклу картин, портретний живопис, пейзажі, квіти, натюрморти, ботанічні рельєфи, розписаний посуд, а також картини-фентезі у стилі стимпанк.

Ірина Дарієнко наголошує, у своїх роботах використовує різні матеріали: акрил, гуаш, акварель, олівці. Однак, все ж надає перевагу створенню картин з акрилових фарб, які підкреслюю її авторський стиль.

Як зазначає миколаївська художниця, на створення мальовничих робіт її надихнула власна родина.

— На створення картин мене підштовхнув син. Він дуже талановитий механік та інженер. Також його приваблює наукова фантастика. Спочатку я йому зробила картину «рибу» – і цей процес мене затягнув, — коментує Ірина Дарієнко.

Родзинкою заходу стали виступи учасники народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської та заслужений діяч естрадного мистецтва Іван Носик.

Ініціатором та організатором виступив Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи.

Персональна виставка «Струни творчості» Другого виставкового циклу «Надія громади» майстрині Ірини Дарієнко триватиме до 15 лютого.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Виставка картин у Миколаєві, фото «НикВести»

Серія робіт миколаївської художниці Ірини Дарієнко, фото «НикВести»

Глядачі фотовиставки в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, фото «НикВести»

Картини «Ворожіння» та «Травниця» художниці Ірини Дарієнко, фото «НикВести»

Відвідувачі розглядають картини миколаївської художниці у бібліотеці, фото «НикВести»

Реконструкція обкладинок книг у стилі мисткині, фото «НикВести»

Глядачі заходу «Струни творчості» фото «НикВести»

Відвідувачі персональної виставки робіт миколаївської художниці, фото «НикВести»

Миколаївська художниця Ірина Дарієнко «Груші», фото «НикВести»

Картини миколаївської художниці на заході «Струни творчості», фото «НикВести»

Гості заходу в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці, фото «НикВести»

Миколаївська художниця Ірина Дарієнко «Простір», фото «НикВести»

Миколаївська художниця Ірина Дарієнко «Мальви і пташка», фото «НикВести»

Миколаївська художниця Ірина Дарієнко та гостя заходу, фото «НикВести»

«Кіт механіка» картина Ірини Дарієнко, фото «НикВести»

Картина Ірини Дарієнко «Романтика» у стилі стимпанк, фото «НикВести»

«Інопланетний космос» картина Ірини Дарієнко, фото «НикВести»

Ведуча заходу Олена Григорук та миколаївська мисткиня Ірина Дарієнко, фото «НикВести»

Миколаївська художниця Ірина Дарієнко «Зяблики у лісі», фото «НикВести»

Учасники народної оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, фото «НикВести»

Заслужений діяч естрадного мистецтва Іван Носик, фото «НикВести»

Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»

Нагадаємо, що 11 січня Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна провів захід з нагоди 115-річчня з дня народження української народної художниці Марії Примаченко.