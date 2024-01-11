11 січня Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна провів захід з нагоди 115-річчня з дня народження української народної художниці Марії Примаченко.

Ведуча заходу Любов Запісочна розповіла відвідувачам історію життя мисткині та презентувала роботи Марії Примаченко, які зберігаються в музеї, пишуть «НикВести».

Марія Примаченко — це українська художниця, яка працювала в жанрі «наївного мистецтва», яке також називають народним. Мисткиня є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка. За своє життя Марія Примаченко написала понад 800 картин.

На заході до річниці з народження художниці Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна представив також роботи миколаївських художників за мотивами творчості Марії Примаченко.

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