11 січня Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна провів захід з нагоди 115-річчня з дня народження української народної художниці Марії Примаченко.
Ведуча заходу Любов Запісочна розповіла відвідувачам історію життя мисткині та презентувала роботи Марії Примаченко, які зберігаються в музеї, пишуть «НикВести».
Марія Примаченко — це українська художниця, яка працювала в жанрі «наївного мистецтва», яке також називають народним. Мисткиня є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка. За своє життя Марія Примаченко написала понад 800 картин.
На заході до річниці з народження художниці Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна представив також роботи миколаївських художників за мотивами творчості Марії Примаченко.
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11 січня Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна провів захід з нагоди 115-річчня з дня народження української народної художниці Марії Примаченко.
Ведуча заходу Любов Запісочна розповіла відвідувачам історію життя мисткині та презентувала роботи Марії Примаченко, які зберігаються в музеї, пишуть «НикВести».
Марія Примаченко — це українська художниця, яка працювала в жанрі «наївного мистецтва», яке також називають народним. Мисткиня є лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка. За своє життя Марія Примаченко написала понад 800 картин.
На заході до річниці з народження художниці Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна представив також роботи миколаївських художників за мотивами творчості Марії Примаченко.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|