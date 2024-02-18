Мітинг «Не мовчи! Полон вбиває!» у Миколаєві. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь».

«Полон — це пекло! Борись за них, як вони боролися за нас!», — говорить напис на одному з плакатів.

У Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

За словами жительки Миколаєва Оксани, у неї є має багато знайомих, які наразі у полоні.

«У мене є знайомі, які досі там, є родичі друзів, які досі там я не можу просто лишатись байдужою, поки вони там», — розповідає учасниця акції.

Акція у Миколаєві тривала більше ніж годину. У мітингу взяли участь близько 120 людей.

Фоторепортаж

Миколаївці на акції на підтримку військовополонених. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених, 18 лютого, 2024 року. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Акція-нагадування на підтримку військовополонених. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Масштабна акція на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві відбулася акція на підтримку військовополонених. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Маленька учасниця мітингу з плакатом «Поверніть мого брата з полону». Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Учасники мітингу про військовополонених у Миколаєві.Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Учасники масштабної акції у Миколаєві.. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Мітинг у Миколаєві на підтримку військовополонених, 18 лютого, 2024 року. Фото: Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.