У неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь».
«Полон — це пекло! Борись за них, як вони боролися за нас!», — говорить напис на одному з плакатів.
За словами жительки Миколаєва Оксани, у неї є має багато знайомих, які наразі у полоні.
«У мене є знайомі, які досі там, є родичі друзів, які досі там я не можу просто лишатись байдужою, поки вони там», — розповідає учасниця акції.
Акція у Миколаєві тривала більше ніж годину. У мітингу взяли участь близько 120 людей.
Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.
До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.
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У неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Мітингувальники вимагають звільнити військових, які тривалий час перебувають в російському полоні. Учасники мітингу символічно зібралися навпроти графіті з написом «Азовсталь».
«Полон — це пекло! Борись за них, як вони боролися за нас!», — говорить напис на одному з плакатів.
За словами жительки Миколаєва Оксани, у неї є має багато знайомих, які наразі у полоні.
«У мене є знайомі, які досі там, є родичі друзів, які досі там я не можу просто лишатись байдужою, поки вони там», — розповідає учасниця акції.
Акція у Миколаєві тривала більше ніж годину. У мітингу взяли участь близько 120 людей.
Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.
До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.