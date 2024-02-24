Почесні відзнаки «За оборону Миколаєва». Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

В п’ятницю, 23 лютого, на базі волонтерського центра «ДОФ» пройшов Урочистий захід із вшанування пам’яті героїв оборони Миколаєва.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Ведучі заходу нагадали, як на початку повномасштабного вторгнення Миколаїв дав гідну відсіч ворогу і став міцною фортецею півдня України на довгі місяці.

Розпорядження про введення Почесної відзнаки «За оборону Миколаєва» затвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

— Оборону Миколаєва важко переоцінити. Для когось це пересічна подія, для миколаївців це - життя. Миколаїв захищали не лише миколаївці і ті бригади, які пішли, а потім повернулися і зайняли оборону в місті - тому доказ. Звичайно, ще не кінець війни, ніхто не знає, коли вона закінчиться і скільки ще українських життів потрібно, щоб зупинити цю війну. Ми зібралися для того щоб вшанувати тих, хто в перші дні війни став на оборону міста. Всім їм нам є за, що дякувати, — сказав Олександр Сєнкевич.

Почесною відзнакою «За оборону Миколаєва» I ступеню (посмертно) нагороджені:

ВОРОБЙОВ Віталій Вікторович, начальник чергової служби військової частини 3056 Національної гвардії України.

ЧОРНИЙ Василь Сергійович, стрілець.

САРАНА Іrор Сергійович, стрілець

МАТУЛЯК Геннадій Васильович. Герой України, полковник.

МОРОЗ Вадим Сергійович, капітан.

ПАРХОМЕНКО Сергій Ігорович, Герой України, капітан.

БЛАГОВІСНИЙ Вадим Андрійович, Герой України, підполковник.

МУРАШКО Данило Геннадійович, Герой України, майор.

ЦЕЗАРЮК Олександр Віталійович, майор.

Родич загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести». Родич загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Родичка загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести». Родичка загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Родичка загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести». Родичка загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Родичка загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести». Родич загиблого військового отримує нагороду. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

В знак пам’яті героїв, які загинули захищаючи Миколаївщини, Олександр Сєнкевич оголосив хвилину мовчання.

Олександр Сєнкевич. Фото: Дар'я Рогалевич «НикВести». Хвилина мовчання. Фото: Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Почесною відзнакою «За оборону Миколаєва» I ступеню нагороджені:

ВАСИЛЮК Олександр Вікторович, Лицар ордена Богдана Хмельницького, підполковник.

ЖУКОВ Максим Миколайович, Лицар ордена Богдана Хмельницького, підполковник.

МАКСИМОВ Андрій Олегович, Кавалер ордена Богдана Хмельницького, капітан.

ПАРХОМЕНКО Єгор Андрійович, майор.

ІВАНОВ Сергій Генріхович, головний сержант.

СЬОХ Руслан Віталійович, старший лейтенант.

ВЛАС Денис Володимирович, капітан.

БАЛТАГА Олег Вікторович, командир взводу мінометної батареї.

АМІРОВ Микола Віталійович, оператор відділення управління мінометної батареї

ДОЛГОВ Антон Геннадійович, солдат.

ГНЕДИХ Сергій Вікторович, матрос.

ЧЕБАНІЮК Олег Володимирович, старший лейтенант.

КУРЯЧИЙ Олексій Валентинович, молодший сержант.

ІВАНОВ Дмитро Миколайович, майстер-сержант.

ГОЛЬДЕНКО Віталій Станіславович, молодший сержант.

ФЕЛЕНЮК Денис Іванович, старший солдат.

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Олександр Сенкевич додав, що відзнака «За оборону Миколаєва» моє два ступені. Перший - для тих, хто боронить країну зі зброєю в руках, другий - для тих, хто допомагає країни вистояти, знаходячись в тилу.

Почесною відзнакою «За оборону Миколаєва» нагороджені:

ВОЛОЩЕНКО Дмитро Олександрович, волонтер.

ЗАЯЦЬ Олексій Миколайович, капітан 2 рангу, заступник тактичної групи "Миколаїв".

ПРУДНІЧЕНКОВ Павло Сергійович, Миколаївська обласна варта.

МАКАРОВ Вадим Олександрович, Миколаївська обласна варта.

ШАТКОВ Віталій Петрович, Миколаївська обласна варта.

НІКОЛАЄВ Дмитро Іванович, Миколаївська обласна варта.

БЕЗВЕРХНІЙ Олексій Анатолійович, Миколаївська обласна варта.

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагороди також отримали колективи підприємств, які продовжували працювали незважаючи на важки обставини.

Почесною відзнакою «За оборону Миколаєва» II ступеню нагороджені:

Колектив Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Громадська організація «REBEL VOLUNTEERS».

Колектив Акціонерного товариства "Миколаївобленерго".

Колектив Миколаївського регіону Акціонерного товариства "Укрпошта".

Колектив Миколаївської філії Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України".

Колектив Товариства з обмеженою відповідальністю " Хлібзавод №1".

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести». Нагородження. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести».

Нагадаємо, як командир миколаївських морпіхів отримав звання «Герой України».