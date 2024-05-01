Наслідки щоденних обстрілів Лупаревого російською армією. Архівне фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 15:10 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння.

Також о 15:25 та 15:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Крім того, уночі, 30 квітня, о 22:23 ворог повторно здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих внаслідок атак немає.

Обстріл Миколаєва 28 квітня

Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю. По готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу «Shahed-131/136».

Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.

ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.