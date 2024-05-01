Протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 15:10 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння.
Також о 15:25 та 15:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Крім того, уночі, 30 квітня, о 22:23 ворог повторно здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих внаслідок атак немає.
Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю. По готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу «Shahed-131/136».
Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.
ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Протягом доби 30 квітня російські війська з артилерії чотири рази обстріляли Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 15:10 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Внаслідок чого у селі Дмитрівка було пошкоджено сільськогосподарську техніку, господарчу споруду та паркан приватного домоволодіння.
Також о 15:25 та 15:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Крім того, уночі, 30 квітня, о 22:23 ворог повторно здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади. Постраждалих внаслідок атак немає.
Вночі російські війська атакували безпілотним літальним апаратом місто Миколаїв, внаслідок чого було пошкоджено будівлю готелю. По готельному комплексу в Миколаєві влучили трьома дронами типу «Shahed-131/136».
Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.
ЗМІ повідомляли, що під час удару люди зуміли сховатись в укритті готелю. Але пізніше волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко частина постояльців пошкодженого готелю не встигла сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.