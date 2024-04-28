У Миколаєві пошкоджено готель. Фото: поліції

У Миколаєві у неділю, 28 квітня, під час атаки «Шахедів» постояльці пошкодженого готелю не встигли сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Дмитро Волощенко, родина якого володіє постраждалим готелем.

«Сьогодні сталося диво! Реально диво, як 32 людини не загинули. Я думав, що вони встигли сховатися. Ні, не встигли. Приліт був настільки потужним, що людей просто засипало. Лише одна жінка порізала ногу, я думаю, що коли бігла в стресі по склу. І все. Це диво», — зазначив він.

Нагадаємо, що 28 квітня внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.

У Миколаєві пошкоджено готель. Фото: поліції У Миколаєві пошкоджено готель. Фото: поліції

Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.