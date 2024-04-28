У Миколаєві у неділю, 28 квітня, під час атаки «Шахедів» постояльці пошкодженого готелю не встигли сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.
Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Дмитро Волощенко, родина якого володіє постраждалим готелем.
«Сьогодні сталося диво! Реально диво, як 32 людини не загинули. Я думав, що вони встигли сховатися. Ні, не встигли. Приліт був настільки потужним, що людей просто засипало. Лише одна жінка порізала ногу, я думаю, що коли бігла в стресі по склу. І все. Це диво», — зазначив він.
Нагадаємо, що 28 квітня внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.
Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.
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У Миколаєві у неділю, 28 квітня, під час атаки «Шахедів» постояльці пошкодженого готелю не встигли сховатися у підвалі та дивом змогли врятуватися.
Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Дмитро Волощенко, родина якого володіє постраждалим готелем.
«Сьогодні сталося диво! Реально диво, як 32 людини не загинули. Я думав, що вони встигли сховатися. Ні, не встигли. Приліт був настільки потужним, що людей просто засипало. Лише одна жінка порізала ногу, я думаю, що коли бігла в стресі по склу. І все. Це диво», — зазначив він.
Нагадаємо, що 28 квітня внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.
Крім того, постраждала і будівля дитячої спортивної школи.