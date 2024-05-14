Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Завершити відбудову постраждалого від обстрілів ліцею №2 у центрі Миколаєва обіцяють до 2025 року. Цьогоріч уряд виділив на це більше половини коштів, однак хто фінансуватиме роботи наступного року — поки невідомо.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Пережила чотири обстріли: Яка доля історичної будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва?».

Питанням відбудови ліцею сьогодні займається Миколаївська обласна військова адміністрація. Це насамперед пов'язано з тим, що його зруйновану будівлю відновлюють за кошти державної субвенції на реалізацію проєктів з ліквідації наслідків війни.

Реставрація історичної будівлі гімназії №2 увійшла до четвірки об'єктів області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову закладу з держбюджету спрямували 149,5 мільйонів гривень.

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Миколаївський ліцей №2 після обстрілу, фото «НикВести»

Однак загалом за кошторисом на відбудову зруйнованої будівлі ліцею потрібно 216,7 мільйона гривень, повідомили «НикВести» в Департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА. Там також додали, що, проєкт відбудови ліцею включили в екосистему DREAM й розраховують отримати донорські кошти.

«Кошти виділено поки на цей рік, решта коштів буде виділятись в наступному році, але джерело фінансування ще точно не визначено. Даний проєкт внесено в екосистему DREAM, це унікальна державна електронна екосистема, яка забезпечує єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів відновлення. Проєкти з даної системи пропонуються для реалізації в тому числі і для наших міжнародних партнерів, тож ми будемо вишукувати можливість отримати кошти від донорів. Але це можуть бути будь які джерела не заборонені законодавством», — сказали в ОВА.

Повністю відбудувати заклад планують до 2025 року, сказали в Департаменті містобудування та архітектури.

«Роботи розпочато в 2023 році, але ці роботи на початковому етапі, реалізація проєктних рішень передбачається протягом 18 місяців, враховуючи необхідність дотримання всіх необхідних процедур — виділення коштів з державного бюджету, отримання дозволів, і так далі — завершення робіт заплановано на 2025 рік», — сказали там.

Підрядник, згідно укладеного договору, має до 31 грудня 2024 року виконати підготовчі роботи, ремонтно-реставраційні роботи, реставраційні внутрішні та зовнішні роботи, зробити перехід, блискавкозахист, проїзди, встановити дорожні знаки, зовнішні мережі водопроводу та каналізації, облаштувати доріжки та вимощення, зробити відведення атмосферних опадів з території, огорожу, ворота, цоколь, вентиляційну шахту, озеленення, встановити малі архітектурні форми та майданчик з навісом для контейнерів для сміття.

Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

У липні 2023 року Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2. А згодом — оголосив тендер на реставрацію будівлі закладу за 153 мільйони 251 тисячу гривень.