Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2 (колишня гімназія).

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про пам’ятку архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» другої половини XIX століття по Адміральській.

Виготовлення проєкту обійдеться у 1 мільйон 498 тисяч 63 гривні. Договір уклали без проведення аукціону з товариством з обмеженою відповідальністю «АВТОГРАФ-Н», яке працює у Миколаєві з 2007 року. Засновником і керівником підприємства є Ніна Стерпул.

Саме це підприємство у 2017 проводило експертизу будівлі гімназії, після якої її визнали аварійною.

Друга експертиза, проведена в 2021 році, показала, що будівля гімназії, яку до цього вважали аварійною, такою не є. Аварійними було визнано деякі перекриття даху.

Коли виявилось, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає, з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей. В будівлі ж провели поточний ремонт.