Вид на Соборну площу у Миколаєві. Фото НикВести

Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті. Ще на етапі голосування можна ознайомитися з попередніми результатами.

Обрати нові назви можна на платформі Е-dem, пишуть «НикВести».

Для скверу «Імені 61 Комунара» комісія запропонувала шість варіантів назв: Адміралтейський, Історичний, Грецький, Еллінський, Студентський та сквер Незламності. Громадськість запропонувала варіант «Голос Свободи». Більше 40% миколаївців проголосували за «Адміралтейський», на другому місті — «Студентський».

Сквер «Пушкінський» комісія пропонує перейменувати на «Імені Івана Мазепи», за цей варіант проголосували 87% опитуваних.

Перейменування скверу «Імені 61 Комунара». Скриншот Перейменування скверу «Пушкінський». Скриншот

Більше 300 людей проголосували за нову назву для вулиці Декабристів у центрі Миколаєва. Комісія запропонувала залишити стару назву, громадськість винесла на голосування два варіанти. Майже 55% проголосували за зміну назви на «Павла Скоропадського», ще 33% опитуваним сподобалась назва «Гліба Бабіча». Лише 10% людей хочуть залишити стару назву.

Комісія також запропонувала залишити стару назву вулиці Нікольська. Громадськість винесла на голосування назву «вулиця Вадима Благовісного» — її підтримують 56% учасників опитування.

Перейменування вулиці Декабристів. Скриншот Перейменування вулиці Нікольська. Скриншот

Комісія висунула пропозицію повернути вулиці Лягіна свою назву 1835 року — тоді вона називалась Різдвяна. Громадськість запропонувала чотири варіанти назв: вулиця Олексія Вадатурського, Дениса Янтаря, Андрія Покровського та Панаса Саксаганського. Майже однакову кількість голосів отримали назви Дениса Янтаря та Різдвяна: 34% та 33% відповідно.

Вулиця Потьомкінська може стати імені Кропивницького — за цей варіант проголосували 42% людей. Ще 28% вважають, що краще дати назву Романа Шухевича.

Перейменування вулиці Лягіна. Скриншот Перейменування вулиці Потьомкінська. Скриншот.

Нагадаємо, що напередодні голосування Компанія «Нібулон» звернулася до топонімічної комісії Миколаєва з проханням перейменувати вулицю Фалєєвську на честь загиблого внаслідок російського удару засновника компанії Олексія Вадатурського. На сьогоднішній день цю ідею підтримали 63% опитуваних. Цього разу комісія також запропонувала залишити стару назву — за цей варіант проголосували 28% людей.

За попередніми результатами, вулицю Єсеніна у Корабельному районі Миколаєва можуть перейменувати на Володимира Кремінського, за цей варіант проголосували 60% опитуваних. Ще 30% людей вважають що краще перейменувати на вулицю Вишеславського.

Перейменування вулиці Фалєєвська. Скриншот. Перейменування вулиці Єсеніна. Скриншот.

Містяни можуть обрати нову назву вулиці Пушкінська. Найбільшу кількість голосів отримав варіант, який запропонувала комісія — вулиця Аркасівська, 65% голосів. Ще 20% миколаївців обрали варіант «Бульварна», а 10% — Євгена Коновальця.

Для вулиці Чкалова запропонували чотири назви. Згідно опитуванню, варіант «Бульварна» зараз займає перше місце, за нього проголосували 40% людей. На другому місті з 26% голосів знаходиться варіант «вулиця Данила Мурашка». Майже однакову кількість голосів набрали назви Ігоря Бедзая та Дениса Янтаря: 15% та 13% відповідно.

Перейменування вулиці Пушкінська. Скриншот Перейменування вулиці Чкалова. Скриншот

Для того, щоб прийняти участь у голосуванні, миколаївцям необхідно авторизуватися через дію або банк. Опитування триватиме до 26 червня.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».