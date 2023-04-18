На розгляд сесії Миколаївської міськради винесуть питання щодо початку розробки Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

У документі йде мова про те, щоб визначити Департамент економічного розвитку Миколаївської міськради уповноваженим виконавчим органом з розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року.

А також доручити меру Олександру Сєнкевичу утворити робочу групу з розробки проєкту Стратегії та плану заходів з її реалізації.

Раніше миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розказав, що над новим генеральним планом для міста працюють іноземні архітектори тому, що це досвічені архітектори, які мають досвід подібних розробок.

Пізніше стало відомо, що архітектори італійської компанії «One Works» насправді займаються не створенням нового генерального плану Миколаєва, а готують «завдання на розробку», якою займеться київський проектний державний інститут «Діпромісто», про що заявив головний архітектор Миколаєва Андрій Цимбал.

Також в Миколаївській міській раді створили ще одну робочу групу по відновленню міста, яке постраждало та зазнало значних руйнувань внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Її очолив віце-мер Сергій Коренєв.

Нагадаємо, що влітку 2022 року було створено іншу робочу групу по відновленню Миколаєва, яку також очолив заступник миколаївського міського голови Сергій Коренєв.