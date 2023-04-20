На обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.

Як пишуть «НикВести», така сума закладена у програмі «Доступна вода», яку винесуть на розгляд депутатів Миколаївської міськради наступної сесії.

Всього у місті наразі функціонують 145 систем очищення води. Як відзначається у тексті проєкту програми, системи потребують постійної промивки.

«Протягом терміну експлуатації мембранні елементи систем очищення води піддаються впливу розчинних і малорозчинних сполук, що містяться у воді. Найбільш поширеними забрудниками води, яка обробляється зворотним осмосом, є карбонат кальцію (крейда), сульфати кальцію (гіпс), барію і стронцію, окисли заліза, марганцю, міді, нікелю, алюмінію тощо, полімеризований кремній, неорганічні/органічні або змішані колоїдні відкладення, органічні відкладення природного походження, штучні органічні сполуки, такі як антискаланти, дисперганти, катіонітні поліелектроліти, мікробіологічні відкладення, такі як водорості, пліснява, гриби тощо», — зокрема зазначено у документі.

Таким чином, кошти планують направити на:

проведення роботи з виконання ремонту та модернізації елементів систем очищення води на постійній основі;

забезпечення обслуговування та утримання системи очищення води на постійній основі;

оплату послуг з технічного обслуговування, обслуговування та утримання установок з доочистки води (систем очищення води) балансоутримувачам.

Ініціатором і розробником програми є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Якщо її приймуть, він буде і основним виконавцем. Також серед співвиконавців:

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «ДЄЗ «Пілот».

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання. Так, про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води заявив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко

Нагадаємо, що у водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.