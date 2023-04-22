Поставки військової продукції з РФ до Індії зупинилися, адже країни намагаються знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на індійських чиновники, обізнаних з цим питанням, пише «Економічна правда».

Індійські платежі за зброю на суму понад 2 млрд дол заблоковані вже близько року. Росія, при цьому, припинила кредитування запланованих до поставки запчастин та складових зброї на суму близько 10 млрд дол, а також дві батареї для системи протиракетної оборони С-400, які ще не були доставлені.

Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки для Індії, хоча за останні п’ять років закупівлі сповільнилися на 19% через санкції і посилення конкуренції з боку інших країн-виробників.

За словами чиновників, Індія не може оплатити рахунок у доларах через побоювання щодо вторинних санкцій, а Росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. За їхніми словами, Нью-Делі також не хоче укладати угоду в рублях через побоювання, що не зможе придбати достатню кількість валюти на відкритому ринку за справедливим курсом.

Уряд Індії запропонував Москві використовувати рупії, отримані від продажу зброї, для інвестування в індійські боргові зобов’язання і ринки капіталу, але РФ не вважає цю пропозицію привабливою.

Одним з можливих рішень могло б стати використання євро і дирхамів — валют, які використовуються для оплати індійського імпорту російської нафти, зазначив один зі співрозмовників. Однак використання цих валют для оплати озброєнь може викликати більшу увагу з боку США через санкції, ніж нафта, а також призвести до збільшення витрат через несприятливий для Індії обмінний курс.

Ще одним варіантом, який обговорюється, є механізм, за яким Росія могла б компенсувати закупівлі індійського імпорту в рахунок ціни на зброю. Але це нелегко, оскільки торік Росія мала позитивне сальдо в торгівлі з Індією в розмірі 37 млрд дол, що є третім за величиною показником після Китаю і Туреччини.

На озброєнні Індії наразі перебуває понад 250 винищувачів Су-30 МКИ російського виробництва, сім підводних човнів класу «Кіло» і понад 1200 танків Т-90 російського виробництва — всі вони будуть експлуатуватися ще близько десяти років і потребують запчастин. Три з п’яти систем протиракетної оборони С-400 вже поставлені.

Раніше повідомлялося, що Індія купує все більше російської нафти та переробляє її на паливо для Європи і США.