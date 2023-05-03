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В уряді погодили розподіл освітньої субвенції на облаштування укриттів у школах. Згідно з постановою Кабміну, Миколаївська область отримає 102,1 мільйона гривень.

Про це йдеться у тексті документу, пишуть «НикВести».

Відзначимо, що облаштування укриттів відбуватимуться не лише коштом субвенції: частину витрат мають покрити з місцевих бюджетів в залежності від рівня фінансової спроможності громад — від 5% до 30%.

Під час робіт необхідно буде дотримуватися вимог та будівельних норм, зокрема щодо забезпечення доступності та безпеки об’єктів для маломобільних груп населення.

У нормах також йдеться про те, що укриття мають бути розраховані не менше ніж на 250-300 осіб. В школах, де будуть робитися сховища, має навчатися кількість учнів, не менша за вказану.

Миколаївщині на ці цілі спрямують 102 мільйона 147 тисяч гривень.

Водночас найбільші субвенції отримають:

Харківська область — 224,7 мільйона;

Київська область — 163,4 мільйона;

Дніпропетровська область — 154,7 мільйона.

Найменше виділять для:

Луганської області — 6 мільйонів;

Херсонської області — 15,4 мільйона;

Тернопільської області — 21,2 мільйона.

Нагадаємо, управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради уклало договори на поточні ремонти укриттів у чотирьох ліцеях міста на загальну суму у 3 мільйона 564 тисячі 55 гривень.

Водночас відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради оголосив тендер на капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття місцевого ліцею за 9,8 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради уклало договори на ремонт укриттів у семи дитсадках і одній школі на загальну суму у 8 мільйонів 513 тисяч 435 гривень.

Також повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради збирається облаштувати укриття в пʼяти дитячих садочках та одному ліцеї міста. На ці роботи загалом планується витратити понад 7,5 мільйонів гривень.