Екскурсійний маршрут на затоплений минулого року флагман російського флоту крейсер «Москва» варто починати з Миколаєва, де біля причалу суднобудівного заводу стоїть клон російського корабля — списаний ракетний крейсер «Україна».

Таку думку висловив міністр оборони Олексій Резніков у спецпроекті журналіста Дмитра Комарова «Рік. За кадром». Міністр».

Олексій Резніков розказав, що потоплення у квітні 2022 року крейсера «Москва» стало не лише символічною подією, а і стратегічною перемогою, яка унеможливила російський десант на Одесу та захоплення Півдня України.

— Попередній раз, коли це відбулося, це будо 100 років тому під час російсько-японської війни, японці потопили флагман російського флоту. А тепер українці потопили флагман російського флоту. Вони були переконані, що відстань, на якій він знаходиться, для нас недосяжна. А вона виявилась досяжною. Там є деякі технічні нюанси, які адмірал Неїжпапа до сих пір не розкриває. Ми не маємо це робити. Тому що ми тримаємо це в кишені, щоб потопити ще декілька кораблів. Потім після перемоги ми і це теж розкажемо, - розказав Олексій Резніков.

Затоплений флагман російського флоту крейсер "Москва"

Міністр оборони розказав, що в радянську добу Миколавський завод імені 61 комунара побудував чотири ідентичних воєнних кораблі за проектом 1164 «Атлант» — їх називали миссливцями на авіаносці. Три з них, у тому числі ракетний крейсер «Москва», у складі російського флоту. Останній, крейсер — «Україна» — не був добудований та наразі списаний і знаходиться в Миколаєві.

— Під час радянської доби миколаївський завод 61 комунара побудував чотири кораблі, це були мисливці на авіаносці. Бо вважалось, що головною загрозою є авіаносці, носії крилатних ракет. Тому потрібні мисливці на них. Зробили чотири карабля, однакових один в один, з відповідним озброєнням, навіть вертольотним майданчиком, басейном, ліфтом, ракетами С-300 і так далі. «Чотири сестри»: одна служить в Тихоокеанському флоті Російської Федерації, друга на Балтиці в Російському флоті до сих пір, третя стоїть у нас в Миколаєві, бо вона уже списана. А четверта «сестра» у свій час для ремонту була відправлена на відновлення, уже коли Росія була окремою державою, і мер Москви Лужков каже: «Я дам гроші від бюджету міста на відновлення цього корабля». І дійсно, вони його відновили, і мер Лужков сказав, що він перейменує корабель. Вони перейменовують цей корабль, і він починає зватися «Москва». І стає флагманом Російського флоту. У тепер саме цей корабль «Москва» на дні Чорного моря, де ми з вами як дайвери після перемоги точно зробимо занурення, - розказав Олексій Резніков.

За його словами, має бути два екскурсійних виходи — спочатку в Миколаєві на крейсері, а потім занурення під воду у Чорному морі.

— Тобто, ми з вами зробимо два екскурсійних виходи: Спочатку в Миколаєві ми пройдемось по клону крейсеру «Москва» і подивимось, адмірал Неїжпапа покаже, в якому саме місці два українських «Нептуна» вразили, як це все виглядало, походимо по трюмах, по каютах, по всьому наочно. А потім аналогічно спустимось під воду. Там глибина 40 - 60 метрів, - сказав Олексій Резніков.

Ракетний крейсер "Україна" (демілітаризований), архівне фото НикВести

Довідка: Ракетний крейсер «Україна» (раніше – «Адмірал Флота Лобов») – радянський та український військовий ракетний крейсер, четвертий корабель проекту 1164 «Атлант», входить до складу Військово-морських сил України. Побудований на Миколаївському суднобудівному заводі в Миколаєві (Завод імені 61 комунара, - прим.). Даний тип кораблів розроблявся в 70-х роках XX століття для знищення авіаносців в океанах, а тому не придатний для застосування в Чорному і Азовському морях.

У 2021 році у Миколаєві генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв заявив, що «активно спілкується» з головою Миколаївської облдержадміністрації та облрадою щодо переробки колишнього крейсера «Україна» в плавучий музей.