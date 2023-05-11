США відкрили посольство в Королівстві Тонга — невеликій острівній державі в південно-західній частині Тихого океану. Таким чином Білий дім хоче посилити дипломатичну присутність у Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю.

Про це повідомляє Державний департамент.

Сполучені Штати та їхні регіональні союзники Австралія і Нова Зеландія стурбовані ймовірними планами Китаю побудувати в регіоні військово-морську базу після того, як КНР минулого року підписала із Соломоновими Островами договір про гарантування безпеки.

У відповідь на розширення китайського впливу в Тихоокеанському регіоні цього року Вашингтон після 30-річної відсутності відновив своє посольство на Соломонових Островах і продовжує співпрацювати з Вануату та Кірібаті для відкриття американських диппредставництв у цих країнах.

Сполучені Штати також працюють над оновленням угод із Маршалловими Островами, Палау та Федеративними Штатами Мікронезії про гарантування американською стороною їхньої безпеки та захисту.

Нагадаємо, деякі державні компанії Китаю надають Росії підтримку у війні з Україною. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази такої допомоги.