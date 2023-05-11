З початку 2023 року Міноборони Росії активізувало схему вербування російських ув’язнених для участі у бойових діях в Україні. Скоріш за все, лише у квітні 2023 року записалося до 10 тисяч засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії.

Як наголошується у зведенні, з літа 2022 року ув’язнені були основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи «Вагнер» в Україні.

Однак, за даними британської розвідки, група, швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з Міноборони загострилася.

«Кампанія Міноборони з вербування ув’язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення», — зазначають у Міноборони.

Раніше засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про «брак боєприпасів 70%». Саме відео Пригожин записав на тлі трупів «вагнерівців» заявивши про значні втрати.