Від сьомого червня, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, у зоні затоплення опинилися 16 археологічних та 18 архітектурних пам’яток, також 10 бібліотек та 5 музеїв.

Про це повідомляє «Еспресо».

Через підрив росіянами 6 червня дамби Каховської ГЕС, було затоплено близько 600 квадратних кілометрів. Постраждало понад 80 населених пунктів, 30 з яких повністю затоплені.

Техногенна катастрофа призвела зокрема і до того, що назавжди знищені або понівечені десятки об’єктів культурної спадщини.

Команда HeMo Ukrainian Heritage Monitoring Lab, у співпраці зі Smithsonian Cultural Rescue Initiative, констатує наслідки затоплення регіону для об'єктів культурної спадщини. Попередній звіт зробленим на основі порівняння супутникових знімків музейних об’єктів до та після руйнування дамби. Територія затоплення постійно змінюється і не відображається в режимі реального часу.

Після картографічного опрацювання території підтоплення список об’єктів постраждалої культурної спадщини скоригований експертом із міста Херсона, що добре знайомий з місцевістю та об’єктами. Очевидно, визначити остаточний перелік і стан підтоплених об’єктів буде можливо після польових обстежень за умови доступності територій.

HeMo Ukrainian Heritage Monitoring Lab створили карту об’єктів на яку нанесено схему затоплених територій з музеями, пам’ятками та бібліотеками

Музеї

Меморіальний будинок письменника Остапа Вишні (с.Кринки) Розписаний будинок Поліни Райко (м.Олешки) Музей Чорноморського Заповідника (м.Гола Пристань) Міський музей історії Голої Пристані (м.Гола Пристань) Музей євреїв Херсонщини Центру Хесед Шмуель (м.Херсон)

Бібліотеки

Херсонська міська бібліотека-філія №7 для дітей (м.Херсон) Корсунська сільська бібліотека-філія (с.Корсунка) Кринківська сільська бібліотека (с.Кринки) Олешківська міська бібліотека № 3 (м.Олешки) Сагівська сільська бібліотека (с.Саги) Солонцівська сільська бібліотека (с.Солонці) Кардашинська сільська бібліотека (с.Кардашинка) Білогрудівська сільська бібліотека (с.Білогрудове) Голопристанська міська бібліотека (м.Гола Пристань) Філія Голопристанської міської бібліотеки з обслуговування дітей (м.Гола Пристань)

Археологічні пам’ятки:

Долина курганів (поблизу Ягорлицької затоки, с. Іванівка) Ягорлицьке поселення (с. Іванівка) Поселення "Великий Потьомкінський острів" (Олешшя) (м. Херсон) Зольник "Велика Кардашинка" (с. Велика Кардашинка) Олешківська Січ (м. Олешки) Поселення "Кринки" (с. Кринки)

Підмив з можливим частковим обваленням:

Станіславське городище (с. Станіслав) Поселення "Садиба Литвиненко" (с. Станіслав) Поселення "Софіївка I" (с. Софіївка) "Військовий човен II" (с. Кізомис) "Військовий човен I" (с. Кізомис) Поселення "Янтарне" (селище Янтарне) Кошове поселення (селище Янтарне) Білозерське городище (селище Дніпровське) Поселення "Антонівка II" (селище Антонівка) Тягинське Велике городище (с. Тягинка)

Архітектурні пам’ятки:

Комплекс Корсунського монастиря (с.Корсунка) Комплекс споруд Успенського монастиря в Олешках (м.Олешки) Церква св. Георгія (с. Мала Кардашинка) Будинок культури (стара церква) (с. Стара Збур’ївка) Палац культури (м. Нова Каховка) Парапетна огорожа з декоративними кулями та вазонами (м. Нова Каховка) Кам`яна ротонда-тераса (м. Нова Каховка) Кам`яна ротонда-двоповерхова (м. Нова Каховка) Споруда фонтану «Каскад» (м. Нова Каховка) Споруда фонтану (м. Нова Каховка) Літній театр (м. Нова Каховка) Комплекс споруд Каховської ГЕС (м. Нова Каховка) Яхтклуб (мур.) (охоронний номер №230033 (1-Хр) (м. Херсон) Будинок купця Медведєва (мур.) (охоронний номер №230068 (7-Хр) (м. Херсон) Пам’ятник Першим корабелам (м. Херсон)

Цінні об’єкти культурної спадщини, які не є на обліку:

Будівля Морського вокзалу (м. Херсон) Будівля пожежної портової команди (м. Херсон) Будівля паротурбінної електростанції (м. Херсон)

Нагадаємо, що "Укргідроенерго" повідомило, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не пілягає.