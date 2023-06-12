Від сьомого червня, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, у зоні затоплення опинилися 16 археологічних та 18 архітектурних пам’яток, також 10 бібліотек та 5 музеїв.
Про це повідомляє «Еспресо».
Через підрив росіянами 6 червня дамби Каховської ГЕС, було затоплено близько 600 квадратних кілометрів. Постраждало понад 80 населених пунктів, 30 з яких повністю затоплені.
Техногенна катастрофа призвела зокрема і до того, що назавжди знищені або понівечені десятки об’єктів культурної спадщини.
Команда HeMo Ukrainian Heritage Monitoring Lab, у співпраці зі Smithsonian Cultural Rescue Initiative, констатує наслідки затоплення регіону для об'єктів культурної спадщини. Попередній звіт зробленим на основі порівняння супутникових знімків музейних об’єктів до та після руйнування дамби. Територія затоплення постійно змінюється і не відображається в режимі реального часу.
Після картографічного опрацювання території підтоплення список об’єктів постраждалої культурної спадщини скоригований експертом із міста Херсона, що добре знайомий з місцевістю та об’єктами. Очевидно, визначити остаточний перелік і стан підтоплених об’єктів буде можливо після польових обстежень за умови доступності територій.
Музеї
Бібліотеки
Археологічні пам’ятки:
Підмив з можливим частковим обваленням:
Архітектурні пам’ятки:
Цінні об’єкти культурної спадщини, які не є на обліку:
Нагадаємо, що "Укргідроенерго" повідомило, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не пілягає.
Від сьомого червня, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, у зоні затоплення опинилися 16 археологічних та 18 архітектурних пам’яток, також 10 бібліотек та 5 музеїв.
Про це повідомляє «Еспресо».
Через підрив росіянами 6 червня дамби Каховської ГЕС, було затоплено близько 600 квадратних кілометрів. Постраждало понад 80 населених пунктів, 30 з яких повністю затоплені.
Техногенна катастрофа призвела зокрема і до того, що назавжди знищені або понівечені десятки об’єктів культурної спадщини.
Команда HeMo Ukrainian Heritage Monitoring Lab, у співпраці зі Smithsonian Cultural Rescue Initiative, констатує наслідки затоплення регіону для об'єктів культурної спадщини. Попередній звіт зробленим на основі порівняння супутникових знімків музейних об’єктів до та після руйнування дамби. Територія затоплення постійно змінюється і не відображається в режимі реального часу.
Після картографічного опрацювання території підтоплення список об’єктів постраждалої культурної спадщини скоригований експертом із міста Херсона, що добре знайомий з місцевістю та об’єктами. Очевидно, визначити остаточний перелік і стан підтоплених об’єктів буде можливо після польових обстежень за умови доступності територій.
Музеї
Бібліотеки
Археологічні пам’ятки:
Підмив з можливим частковим обваленням:
Архітектурні пам’ятки:
Цінні об’єкти культурної спадщини, які не є на обліку:
Нагадаємо, що "Укргідроенерго" повідомило, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не пілягає.