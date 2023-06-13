У вівторок, 13 червня, на КП «Миколаївелектротранс» прибув новий тролейбус «Дніпро».

Про це повідомляє пресслужба міськради Миколаєва.

Нагадаємо, що місто продовжує співпрацю з ЄБРР у рамках проекту оновлення тролейбусного парку Миколаєва.

«До війни із 40 одиниць за контрактом ми встигли отримати 30. Тепер чекаємо ще на 10 одиниць», - повідомляв мер Олександр Сєнкевич.

Цього тижня у Миколаїв доставлять 3 тролейбуси. Електротранспорт пройде технічний огляд та процедуру страхування. Лише потім вийде на міські маршрути.

Наразі на підприємстві все ще актуальне питання щодо водійського. На КП «Миколаївелектротранс» нині триває навчання групи майбутніх водіїв тролейбусів. Саме зараз у студентів практична частина, з виїздом на лінію разом із наставниками. Після випуску одразу почнеться новий набір.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.