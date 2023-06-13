13 червня у Миколаєві відбулась регіональна конференція з безбар’єрності на тему «Безбар’єрна Україна», у межах якої презентовано «Довідник безбар’єрності» – гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

У конференції взяли участь народна депутатка України Олена Мошенець, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. А також представники громадських об’єднань людей з інвалідністю, зокрема, в.о. голови ГО «Миколаївська обласна організація глухих» Ігор Ревенко, представниця урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю у Миколаївській області, голова Миколаївської обласної організації осіб з інвалідності Ольга Степаненко, голова комітету «Зе!Жінок», депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець, голова благодійного фонду «Рух Милосердя» Євген Воробйов.

Модераторкою заходу виступила координаторка руху «Зе!Жінки» в Миколаєві Тетяна Домбровська.

Загалом захід відвідали близько 50 людей, серед них як представники влади, так і представники громадськості.

«Цей рік був випробуванням для нас всіх. Усі ми відчули фізичні бар'єри війни, майже кожен особисто зіткнувся з евакуацією, з усіма незручностями вокзалів, транспорту, високих поверхів. Але безбар'єрність — це не лише питання фізичних обмежень. Це питання виживання та якості життя. Це питання доступу до інформації та цифрових послуг, освіти та можливостей працевлаштування. Ми говоримо про безбар'єрне та відкрите суспільство, де кожна людина відчуває, що до неї ставляться з повагою незалежно від будь-яких ознак й статусів. Це суспільство, де кожен має рівний доступ до можливостей. І саме до цього ми прагнемо. Ми прагнемо створити Україну, де всі громадяни мають однакові права та можливості, де немає місця для нерівності та дискримінації. Ми стоїмо на перехресті, де ми маємо змогу змінити наше суспільство, зробити його більш відкритим, толерантним і безбар'єрним. Ми закликаємо кожного з вас приєднатися до нас у цій місії. Разом ми можемо створити Україну, де кожна людина має рівні можливості та де кожен громадянин відчуває себе поважним членом суспільства», - сказала лідерка руху «Зе!Жінки» в Миколаєві Тетяна Домбровська.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, створення безбар'єрного середовища – є одним з основних принципів повоєнної відбудови. Вже зараз міністерство працює над новими будівельними нормами та механізмом контролю за їхнім виконанням.

Також серед учасників заходу – народна депутатка, голова політичної партії «Слуга Народу», голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, яка розповіла про законодавчі зміни у містобудівній реформі, що стосуються подолання безбар’єрності.

«Після нашої перемоги питання безбар’єрності міського простору набере неабияких обертів. Ми повинні усвідомлювати, що після війни в нашій країні буде багато ветеранів з інвалідністю. Тому безбар’єрність на рівні з безпекою та енергоефективністю стане одним з важливих принципів у процесі відновлення України», – Олена Шуляк.

Захід відбувся у форматі двох панельних дискусій. Перша – «Безбар‘єрність як нова суспільна норма», до участі в якій були запрошені начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва, заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков та народна депутатка Олена Мошенець, яка приєдналася онлайн.

Учасники дискусії обговорили, чому безбарʼєрність — це дійсно важливе питання, яке стосується всіх людей та всіх сфер життя, а також які рішення приймаються органами влади, аби подолати бар’єри.

Друга панельна дискусія — «Місто без бар’єрів: особистий досвід», учасники поділилися власним досвідом та бар’єрами, з якими вони стикнулися. У панелі взяли участь в.о. голови ГО «Миколаївська обласна організація глухих» Ігор Ревенко, представниця урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю у Миколаївській області, голова Миколаївської обласної організації осіб з інвалідності Ольга Степаненко та голова комітету «Зе!Жінок» з безбар’єрного простору, депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець.

Зокрема прозвучало, що люди, які мають вади слуху, позбавлені можливості отримати водійське посвідчення, і це питання має бути вирішене на законодавчому рівні.

Під час конференції було проголошено Декларацію про підтримку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, яку підписав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також на заході презентували друкований «Довідник безбар’єрності». Це унікальне мультиформатне видання: зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням, QR-кодами на переклад жестовою мовою. Він буде переданий до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.