Німеччина протягом останнього тижня доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1 в рамках військової допомоги.

За даними відомства, крім Wisent 1, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.

При цьому наприкінці березня Німеччина вже надсилала Україні два танки для розмінування Wisent 1.

Раніше повідомлялось, розмінування територій України, з наявними сьогодні в країні ресурсами, може піти близько 35 років, однак додаткова техніка могла б значно прискорити цей процес.