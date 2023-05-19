На розмінування територій України, з наявними сьогодні в країні ресурсами, може піти близько 35 років, однак додаткова техніка могла б значно прискорити цей процес.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у кулуарах Українсько-американського форуму, пише «‎Громадське»‎.

З його слів, сьогодні Україна невистачає саме фахівців з розмінування. Раніше Олексій Резніков вже зазначав, що нам потрібно щонайменше 5 тисяч саперів.

У найкращому випадку, за умови посилення технічного осташення та збільшення кількості фахівців, Україна може впоратися за 10 років.

— Я думаю, що тільки військових декілька тисяч додатково треба ліцензувати, ДСНС — декілька тисяч, а приватних кооператорів — необмежено. Тому що у нас виклик із вами… Якщо ми будемо рухатись тими темпами, що у нас є зараз, то це на 35 років. А якщо прискорити, технологічно змінити ситуацію, тоді принаймні за 10 років, — зазначив Олексій Резніков.

Він особливо наголосив на важливості використання спеціальної техніки для розмінування, адже вона може врятувати життя сапера.

Нагадаємо, на Миколаївщині через мінування території обстеження потребують 288 тисяч гектарів. До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.

Раніше повідомлялося, що з початку великої війни піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.