На Миколаївщині через мінування території обстеження потребують 288 тисяч гектарів. До кінця цього року планують очистити 88 тисяч гектарів.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова ОВА Віталій Кім.

— Плани на цей рік 88 тисяч гектарів. І ми по ньому ідемо. Рятує те, що є обстеження обов'язкове, а є розмінування. По розмінуванню дуже щільному це приблизно 1500 сьогодні відпрацьовано. Це дуже кропітка робота. Є різні зони — жовті, помаранчеві та червоні, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що з початку великої війни піротехніки розмінували вже понад три тисячі гектарів території Миколаївської області. Водночас вони вилучили близько 14 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Також У Миколаївській області наразі проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.