Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко закликав жителів Миколаєва не купатися в річках та дотримуватися правил особистої гігієни, щоб унеможливити захворювання на інфекційні хвороби, які потенційно можуть виникнути як результат підриву Каховської ГЕС. Дотримання заборони на купання у водоймах має контролювати Національна поліція України.

Про це йшла мова під час брифінгу Володимира Клочка, який відбувся сьогодні, 19 червня, повідомляють «НикВести».

Як відомо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул, а також в Дніпро-Бузькому лимані напередодні знайшли холероподібний вібріон та зафіксували значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички. Як повідомив Володимир Клочко, обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТБНС) ще 6 червня було прийнято рішення про заборону купання та риболовлю.

— Це дуже важливий момент, заборона купання та рибної ловлі — найголовніше у цій ситуації, щоб запобігти виникненню хвороб. Дотримання правил особистої гігієни, унеможливлення контакту з інфікованою або забрудненою водою, вживання води питної якості дозволить нам не навантажити медичні заклади, запобігти захворюванню людей. Я хочу сказати, що це своєчасно було прийнято, ще 6 червня вже була заборона купання. Керівником з ліквідації наслідків утворено штаб, вже всі попереджені, і це рішення продубльовано, - сказав Володимир Клочко.

Володимир Клочко

Він повідомив, що Центр контролю та профілактики хвороб, який він очолює, веде постійний моніторинг за станом підтопленої акваторії, та питного водопостачання, яке там відбувається.

— Хочу сказати, що головне — це те, що ми можемо сказати, що маємо зараз у річках, але не знаємо, що нас ще очікує. Якщо люди будуть дотримуватись правил особистої гігієни, вживати питну воду гарантованої якості, в першу чергу, ми унеможливлюємо купання і контакт з забрудненою водою — це призведе до того, що ми будемо своє здоров’я вважати таким, що воно не похитнеться, - сказав Володимир Клочко.

Відповідаючи на питання кореспондента «НикВести» про те, хто має контролювати дотримання заборони на купання у річках, він сказав, що це відповідальність Національної поліції.

— Повертаючись до рішення регіональної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, де все прописано в дорученнях, це відноситься і до компетенції Національної поліції, в першу чергу, - сказав Володимир Клочко.

Щодо якості риби — то її має перевіряти Держпродспоживслужба та відповідні ветеринарні лабораторії, які діють на стаціонарних ринках.

– Щодо риби. Дійсно, багато риби залишилось на землі, вона може бути забруднена ботулізмом та дістатися до людини, і термічна обробка не гарантує якість. Це, знову ж таки, поліція. Та риба, яка реалізовується на ринках, вона обов’язково проходить ветеринарний контроль — це вже питання до Держпродспоживслужби. Там, де вона реалізується в стаціонарних дозволених точках — там є ветеринарні лабораторії. Звіти всі про проведену роботу направляються до нашої комісії, це все контролюється, - сказав Володимир Клочко.

При цьому він додав, що станом на зараз захворюваність на гострі кишкові інфекції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в Миколаївській області знижена на 31,6% відсотка.

— На сьогоднішній день ніякої холери не виявлено, - додав Володимир Клочко.

За його словами, з момент підриву дамби Каховської ГЕС спеціалісти відібрали вже 115 проб води у Миколаївській області, 57% з яких – містять холероподібний вібріон. Це означає, що самої інфекції у воді ще немає,але вже створені для цього умови.

12 червня повідомлялось, що на Миколаївщині через перевищення концентрації кишкової паличкизаборонено купатись в річках Інгулець та Південний Буг