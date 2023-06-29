Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який запроваджує електронну марку акцизного податку.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
За словами депутата, документ ухвалено 252 голосами.
— Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.
— Запровадження електронної марки надасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача; контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари, — наголошує депутат.
Крім того, кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який запроваджує електронну марку акцизного податку.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
За словами депутата, документ ухвалено 252 голосами.
— Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.
— Запровадження електронної марки надасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача; контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари, — наголошує депутат.
Крім того, кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.