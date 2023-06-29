Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який запроваджує електронну марку акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

За словами депутата, документ ухвалено 252 голосами.

— Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.

— Запровадження електронної марки надасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача; контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари, — наголошує депутат.

Крім того, кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.