Українських військові будуть проходити навчання в Німеччині щодо захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.

Про це повідомляє Bild з посиланням на представника німецьких збройних сил.

Стало відомо, що українські військовослужбовці нині проходять навчання в регіоні Алльгау, Німеччина.

За словами представника німецьких збройних сил, Бундесвер надав Україні пакет технологій для дезактивації.

Крім того, протягом трьох тижнів українські військові будуть отримувати навчання з роботи з усунення радіоактивних, бойових та хімічних речовин в казармах та на полігонах.