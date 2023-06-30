У 45% шкіл Миколаєва немає укриттів, які необхідні для очного навчання дітей в умовах війни. Проте міська влада разом зі спеціалістами шукають варіанти розв'язання цієї проблеми та планують облаштовувати приміщення під укриття на перших або напівпідвальних поверхах навчальних закладів.

Про це йдеться у статті «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві» на «НикВести».

Відсутність або необлаштованість укриттів — одна з найбільших проблем шкіл Миколаєва сьогодні. Вони є тільки в 38 з 68 (55%) шкіл та теоретично можуть вмістити 21 тисячу людей при загальній потребі близько 42 тисячі — саме така орієнтовна кількість здобувачів освіти в Миколаєві.

Заступник Миколаївського міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров у коментарі «НикВести» розповів, окрім зазначених вище 38 шкіл, мерія також хоче облаштувати під укриття приміщення на перших або напівпідвальних рівнях тих шкіл, де це можливо. До цієї роботи залучено Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

— Там, де немає бомбосховищ - будемо відпрацьовувати з ДСНС по захисту на перших поверхах. Таке можливо, але не у всіх закладах. ДСНС об‘їжджає заклади, перевіряє та дає рекомендації, де можна облаштувати якесь крило першого поверху. Є напівцокольні приміщення - якщо ми закладемо вікна піском і відповідно до рекомендацій, то тоді можна буде відкривати й ці заклади. Поки плануємо половину — далі буде видно. Конкретну цифру по перших поверхах я не назву, близько 10 шкіл, може більше, - сказав Анатолій Петров.

На сьогодні роботи з облаштування укриття завершені лише в одній школі Миколаєва.

Існує загроза, що до першого вересня не усі роботи в укриттях можуть бути завершені. «Після ремонтів приміщення повільно висихають», - каже Анатолій Петров. А мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додає, що організація та проведення закупівель займає багато часу, до того ж вони зриваються, тож їх доводиться проводити по кілька разів.

З 15 квітня стартувала реєстрація дітей до першого класу шкіл Миколаєва на новий 2023-2024 навчальний рік.