На території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України.

"Останнім часом у соціальних мережах активно публікуються матеріали, пов'язані з війною РФ проти України. При цьому частина з них супроводжується запрошенням громадян Казахстану до участі у війні, провокаційними словами і явно неправдивою інформацією з ознаками образи національної честі та гідності громадян обох сторін", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що деякі користувачі соціальних мереж, зокрема громадяни Казахстану, публічно коментують події, що відбуваються, розміщують сепаратистські заклики щодо цілісності території країни.

Нагадаємо, Данія і Казахстан вже взяли шефство над відбудовою двох об’єктів у Миколаївській області та незабаром розпочнуть відновлювальні роботи за власний кошт.