Миколаївський адміністративний окружний суд незаконно надав мешканцю у приватну власність земельну ділянку площею 12 соток в селищі Константинівка Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, Миколаївський суд ухвалив рішення попри встановлену на час воєнного стану заборону на придбання у приватну власність комунальних земель.
Як зазначається, при ухваленні рішення суд не брав до уваги, що земельна ділянка за документацією селища знаходиться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг, а тому згідно з чинного законодавства не може передаватися у приватну власність.
Однак Констатинівська сільська рада не намагалася оскаржити незаконне рішення через апеляцію, тому прокуратора подала скаргу на рішення суду за статтею 131-1 Конституції України.
Апеляційний суд скасував незаконне рішення та відмовив у позові мешканця на надання земельної ділянки водного фонду у приватну власність.
Як раніше повідомлялось, що території Чорноморської сільської ради Миколаївського району з приватної власності забрали 15 гектарів лісів. Цю територію повернули до державної власності.
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Миколаївський адміністративний окружний суд незаконно надав мешканцю у приватну власність земельну ділянку площею 12 соток в селищі Константинівка Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
За даними слідства, Миколаївський суд ухвалив рішення попри встановлену на час воєнного стану заборону на придбання у приватну власність комунальних земель.
Як зазначається, при ухваленні рішення суд не брав до уваги, що земельна ділянка за документацією селища знаходиться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг, а тому згідно з чинного законодавства не може передаватися у приватну власність.
Однак Констатинівська сільська рада не намагалася оскаржити незаконне рішення через апеляцію, тому прокуратора подала скаргу на рішення суду за статтею 131-1 Конституції України.
Апеляційний суд скасував незаконне рішення та відмовив у позові мешканця на надання земельної ділянки водного фонду у приватну власність.
Як раніше повідомлялось, що території Чорноморської сільської ради Миколаївського району з приватної власності забрали 15 гектарів лісів. Цю територію повернули до державної власності.