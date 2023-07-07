Миколаївський адміністративний окружний суд незаконно надав мешканцю у приватну власність земельну ділянку площею 12 соток в селищі Константинівка Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, Миколаївський суд ухвалив рішення попри встановлену на час воєнного стану заборону на придбання у приватну власність комунальних земель.

Як зазначається, при ухваленні рішення суд не брав до уваги, що земельна ділянка за документацією селища знаходиться у прибережній захисній смузі річки Південний Буг, а тому згідно з чинного законодавства не може передаватися у приватну власність.

Однак Констатинівська сільська рада не намагалася оскаржити незаконне рішення через апеляцію, тому прокуратора подала скаргу на рішення суду за статтею 131-1 Конституції України.

Апеляційний суд скасував незаконне рішення та відмовив у позові мешканця на надання земельної ділянки водного фонду у приватну власність.

Як раніше повідомлялось, що території Чорноморської сільської ради Миколаївського району з приватної власності забрали 15 гектарів лісів. Цю територію повернули до державної власності.