На сайті президента з’явилася петиція про присвоєння звання «Герой України» військовослужбовцю 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу миколаївцю Олегу Кравцю, позивний «Кара» (посмертно), який 11 травня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку.

Петицію створив Віктор Петров.

Зазначається, що Олег Кравець — унікальна людина, справжній патріот України, учасник двох революцій. Влітку 2014 року він добровольцем пішов на фронт і воював у 28 механізованій бригаді. У складі розвідувального взводу брав участь у боях під Мар'їнкою, Красногорлівкою, Спартаком. Виконуючи бойове завдання, отримав важке поранення в результаті якого йому ампутували ліву ногу.

Після тривалої реабілітації і повернення до мирного життя Олег Кравець продовжив активну громадську діяльність. Разом з побратимами він очолив на Миколаївщині громадський рух — Штаб по порятунку від затоплення частини Національного природного парку «Бузький Гард». Під час однієї з акцій Олег з іншими громадськими активістами прикували себе до скелі ланцюгами, щоб привернути увагу суспільства до проблем підтоплення острова «Гардовий», де є унікальні зразки фауни і флори.

Олег Кравець був одним з керівників і активним учасником громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Він неодноразово приймав участь і перемагав у міжнародних змаганнях ветеранів війни з інвалідністю «Ігри Нескорених». За два тижні до своєї загибелі, у квітні 2023 року, Олег, за дорученням бійців бригади, приїхав з-під Бахмута до Львова, де з прапором бригади взяв участь у спортивних змаганнях.

У лютому 2022 року, з перших днів повномасштабної російської агресії, Олег Кравець активно займався волонтерською діяльністю, допомагаючи підрозділам територіальної оборони Миколаєва. Пізніше, будучи інвалідом ІІ групи, переконав усіх і знайшов можливість піти добровольцем у ЗСУ, до своєї 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Служив старшим розвідником взводу спостереження розвідувальної роти.

«11 травня 2023 року, захищаючи Україну, Олег Кравець, позивний «Кара» загинув, як справжній Герой і патріот своєї Батьківщини. Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас, пане Президенте України, присвоїти Олегу Кравцю, позивний «Кара» звання «Герой України». Вічна пам'ять Героям, які віддали своє життя за Україну!», — йдеться у петиції.

Нагадаємо, жителів Миколаївщини просять підтримати петицію до президента про присвоєння звання Героя України командиру штурмового взводу 5-ї штурмової бригади Андрію Кипеню, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.