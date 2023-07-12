Сьогодні у центрі Одеси знайшли мертвого чоловіка. Відомо, що в його руках здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За словами слідчих, тіло виявили вранці у дворі багатоквартирного будинку на Французькому бульварі. Вони запевняють, що травми, яких зазнав невідомий, характерні при спрацюванні вибухового пристрою.

— Під час огляду місця події співробітники правоохоронних органів виявили неподалік загиблого важіль від ручної гранати. Наразі всі обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство. Молодик через ревнощі вбив свою колишню та її родину.