На Миколаївщині Новобузька багатопрофільна лікарня отримала потужний генератор від благодійників.
Як повідомили на Facebook-сторінці лікарні, дизельний генератор потужністю 116 Кіловат передали волонтери Благодійного фонду «UA Brokers Without Borders».
— Тепер наш заклад став впевненим у завтрашньому дні, бо забезпечений резервним автономним джерелом електричної енергії для хірургічного корпусу. Лікарня може працювати навіть при відсутності світла в регіоні і надалі буде надавати якісну доступну і безоплатну допомогу всім потребуючим. Наданий генератор неодноразово проявив себе як дуже надійний агрегат для забезпечення безперебійної роботи обладнання стаціонарів лікарні, чим врятував не одне людське життя, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у лютому цього року миколаївським міським лікарням № 1, 3, 4 передали потужні дизельні генератори.
У грудні минулого року народ Казахстану передав Україні 41 потужний генератор для медичних закладів.
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На Миколаївщині Новобузька багатопрофільна лікарня отримала потужний генератор від благодійників.
Як повідомили на Facebook-сторінці лікарні, дизельний генератор потужністю 116 Кіловат передали волонтери Благодійного фонду «UA Brokers Without Borders».
— Тепер наш заклад став впевненим у завтрашньому дні, бо забезпечений резервним автономним джерелом електричної енергії для хірургічного корпусу. Лікарня може працювати навіть при відсутності світла в регіоні і надалі буде надавати якісну доступну і безоплатну допомогу всім потребуючим. Наданий генератор неодноразово проявив себе як дуже надійний агрегат для забезпечення безперебійної роботи обладнання стаціонарів лікарні, чим врятував не одне людське життя, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у лютому цього року миколаївським міським лікарням № 1, 3, 4 передали потужні дизельні генератори.
У грудні минулого року народ Казахстану передав Україні 41 потужний генератор для медичних закладів.