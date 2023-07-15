На Миколаївщині Новобузька багатопрофільна лікарня отримала потужний генератор від благодійників.

Як повідомили на Facebook-сторінці лікарні, дизельний генератор потужністю 116 Кіловат передали волонтери Благодійного фонду «UA Brokers Without Borders».

— Тепер наш заклад став впевненим у завтрашньому дні, бо забезпечений резервним автономним джерелом електричної енергії для хірургічного корпусу. Лікарня може працювати навіть при відсутності світла в регіоні і надалі буде надавати якісну доступну і безоплатну допомогу всім потребуючим. Наданий генератор неодноразово проявив себе як дуже надійний агрегат для забезпечення безперебійної роботи обладнання стаціонарів лікарні, чим врятував не одне людське життя, — йдеться у повідомленні.