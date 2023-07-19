В Україні обстежили понад третину сільськогосподарських земель, визначених для пріоритетного розмінування.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що до процесу розмінування залучаються міжнародні партнери, крім цього, Україна отримує нову техніку, а також проходять апробації новітніх технологій.

— Вже обстежено понад 160 тисяч гектарів. Це понад третину площ, які плануємо пріоритетно повернути у сільськогосподарську експлуатацію. Зараз концентруємося на тому, щоб виявити найменш засмічені ділянки, швидко очищати їх від мін та снарядів та передавати в обробку аграріям, — сказав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль відвідав з робочою поїздкою Миколаївщину.