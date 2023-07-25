США надішле додаткову військову допомогу Україні на суму близько 400 мільйонів доларів. Також буде передано різні боєприпаси для передових систем протиповітряної оборони та партію розвідувальних безпілотників Hornet.

Про це повідомляє «АP» з посиланням на неназваних американських посадовців.

Агентство зазначає, що Hornet – це крихітні нанодрони, які використовуються переважно для збору розвідувальної інформації. Україна вже отримувала їх від інших західних союзників.

Крім того, до пакету також увійдуть боєприпаси різного типу, зокрема ракети до систем HIMARS, ракети до комплексів ППО NASAMS, а також артилерійські боєприпаси. Також США передадуть протитанкові ракетні комплекси Javelin і ПЗРК Stinger.

Пакет міститиме і 32 бронемашини Stryker, обладнання для розмінування, ракети Hydra-70, міномети і мільйони набоїв для стрілецької зброї.

Раніше повідомлялося, що Норвегія передасть Україні додатково 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки.