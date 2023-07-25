Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгенові Борисову. Його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, ДБР просило суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

Сам ексвоєнком Борисов заявив у суді, що просить про будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

За даними слідства, під час воєнного стану члени родини Борисова за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Іспанії.

На початку грудня 2022 підозрюваний, бувши військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписався з військового шпиталю та більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. Потім, у другій половині грудня, посадовець шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

Під час засідання суду адвокати Борисова стверджували, що в грудні 2022 року та в січні 2023-го він перебував в Іспанії на реабілітації. Вони також наголосили, що Борисов сам приїхав у Київ, аби піти з адвокатами в ДБР і «хотів отримати повідомлення про підозру», а ЗМІ натомість «створюють картинку негативного персонажа».