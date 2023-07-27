Шахраї шляхом обману привласнили 196 тисяч гривень з карткових рахунків жителів Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

До поліції звернулося шестеро громадянок із заявами про те, що стали жертвами шахраїв. Серед них чотири жительки Первомайська, жителька Мигіївської громади та мешканка одного із сіл Первомайської громади.

Одній з них на мобільний телефон зателефонував невідомий, який, представившись працівником банку, повідомив, що потрібно перевести грошові кошти на інший банківський рахунок, аби вберегти кошти від несанкціонованого втручання. Виконавши всі рекомендації телефонного співбесідника, громадянка втратила майже 24 тисячі гривень.

В аналогічну шахрайську пастку потрапили 48-річна мешканка Первомайська, у якої зняли понад 35 тисяч гривень, 52-річна жителька Мигіївської громади, яку ошукали на 34 тисячі гривень, та 60-річна мешканка Первомайської громади, яка втратила майже 29 тисяч гривень.

Громадянки, назвавши співрозмовнику персональні дані, втратили свої заощадження.

Ще одна жертва шахраїв бажала отримати грошову допомогу, перейшла за сумнівним посиланням та ввела дані своєї банківської картки. Через деякий час із її рахунку було знято майже 50 тисяч гривень.

Інша потерпіла хотіла продати дитячий велосипед. Розмістивши оголошення в інтернеті, їй відразу надійшло повідомлення від нібито потенційного покупця, який виявив бажання придбати транспортний засіб. Псевдопокупець надіслав повідомлення із посиланням про оплату, перейшовши за ним, заявниця ввела дані своєї банківської карти. Згодом з її рахунку були списані понад 24 тисячі гривень.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 та частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкції статтей передбачають покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканця Прибужанівської громади, що на Миколаївщині ошукали аферисти на понад 120 тисяч гривень.