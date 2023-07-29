15-річний школяр з міста Снігурівка в Миколаївській області розповів, як йому та його одноклассникам вдавалось навчатись під час російської окупації.

В авторській програмі Жені Яновича «20:23» хлопець розповів, що для того, аби зловити зв'язок, доводилось йти на місцеве кладовище.

Іван — учень Снігурівського ліцею №3. Хлопець був одним з тих, для кого окупанти розробляли так звану програму навчання за російськими стандартами. Тоді в серпні 2022 року «окупаційна адміністрація» почала збирати списки дітей, для яких планували запустити навчання. Проте українські вчителі знайшли можливість вчити дітей навіть в умовах окупації.

— Під час окупації я навчався в Снігурівському ліцеї №3. Я на початку не так переживав, але вже під кінець серпня почав переживати, чому наші не можуть звільнити Снігурівку. Я хотів вчитися. Я рвався в цю школу. Ми знайшли інтернет, навіть підручники скачали, думали, на виїмці буде нормально, це за кладовищем. Хороше місце, добре ловив інтернет, майже літав. Але потім в кінці серпня орки почали ганяти там всіх і довелось йти на найвищу гірку і на селфі-палці… Інтернет ловив взягалі у мами і у сестри. У мене телефон був застарий і зв'язок не добре ловив. Мама скачувала контрольні, кидала мені, я на телефоні їх бачив, паралельно відкривав підручник, і сидів записував це все. Якщо не знав якоїсь відповіді, йшов на кладовище. У нас був цілий розклад: сьогодні йдемо, завтра не йдемо. Через день. Кожного дня на онлайн-уроки я не заходив, кидав контрольні в основному. Я не кожен день ходив на кладовище, тому не було такої змоги. Вчителі вирішили, що просто надсилатимуть мені контрольні, — каже хлопець.

Наразі для відновлення навчання у Снігурівці необхідно облаштувати укриття, де діти зможуть навчатися безпечно. Для цього автор програми Женя Янович запустив збір, який станом на 29 липня майже закритий.