Уночі проти 30 липня російські пропагандистські медіа повідомили про атаки безпілотників на Москву та окупований Крим. Усі безпілотники нібито збили.

У Москві два безпілотники впали на території бізнес-центру «Москва-Сіті». Стався вибух, у двох будівлях вибиті вікна. Повідомляють про одного постраждалого, але ніхто не загинув. Через атаки закрили аеропорт «Внуково».

У Міноборони Росії стверджують, що збили один безпілотник над Одинцовським районом Московської області, два інших — над «Москва-Сіті».

Також російське відомство повідомило про атаку 25 дронів на Крим. Усі вони нібито були збиті. Інформації про постраждалих немає.

Раніше дрони атакували Москву 28, 24 і 4 липня. В усіх випадках загиблих не було.