Саудівська Аравія ініціювала переговори щодо України. На них запросили Україну, країни Заходу, Індію та Бразилію. Росії серед гостей не буде.

Як повідомляє The Wall Street Journal, мета перемовин — зміцнення міжнародної підтримки вимог України щодо встановлення миру. Країну-окупанта на цю зустріч не запросили, адже країни Заходу вважають, що її відсутність буде сприяти консолідації міжнародної підтримки українського мирного плану.

Переговори в першу чергу будуть спрямовані на те, аби заручитися підтримкою плану Києва з боку тих держав, які ще досі нейтральні щодо цього.

— Це відбувається на тлі зростаючої боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні, – йдеться в статті.

Очікується, що переговори відбудуться 5-6 серпня у Джидді. Учасниками стануть представник 30 країн. За даними видання, запрошення також отримали представники Індонезії, Єгипту, Мексики, Чилі та Замбії.

Участь у заході вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та інші країни ЄС. Очікується, що до них долучиться і представник США Джейк Салліван.

За даними дипломатичних джерел видання, Саудівську Аравію обрали місцем проведення переговорів частково для того, аби спробувати переконати Китай теж взяти участь у зустрічі. Ер-Ріяд і Пекін теж підтримують тісні зв'язки.

Ці перемовини стануть другим раундом обговорень у Копенгагені. Тоді існував великий розрив у поглядах між Україною та більшістю країн, що розвиваються, щодо мирного плану Зеленського. Група країн, що розвиваються, дала зрозуміти, що вони відкриті для обговорення спільних принципів, але не підпишуть план України.

Раніше, законодавчі органи Південної Африки та Об’єднаних Арабських Еміратів висловили готовність провести переговори між парламентами України та Росії для пошуку можливих шляхів закінчення війни.