Президент ПАР Сиріл Рамафоса

Законодавчі органи Південної Африки та Об’єднаних Арабських Еміратів висловили готовність провести переговори між парламентами України та Росії для пошуку можливих шляхів закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News24.

Згідно з парламентським звітом Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС), робоча група МПС з мирного врегулювання війни в Україні зустрілася окремо з делегаціями парламентів високого рівня з Росії та України.

Під час зустрічі ОАЕ та ПАР оголосили про готовність прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення війни.

Зазначається, що парламенти України та Росії позитивно оцінили роботу робочої групи.

Наступний крок передбачає залучення двох парламентів до таких питань:

відправлення листа з детальним описом шляхів пом’якшення гуманітарних наслідків війни в чотирьох сферах: ядерна безпека, продовольча безпека, захист екологічно вразливих об’єктів, доступ до військовополонених і обмін ними;

взаємодія з іншими сторонами для сприяння позитивним змінам у поточній ескалації конфлікту;

намагання знайти можливі шляхи зближення та запрошення обидвох делегацій зібратися у певному місці для обговорення.



16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем’єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Також лідер Південної Африки представив «мирний план» для України, який складається з 10 пунктів, який включає заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей та гуманітарну підтримку.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від заморожування конфлікту та підкреслив, що мир повинен бути справедливим.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після візитів президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що «мирні» пропозиції делегації будуть розглянуті обома сторонами.