Нацсоцслужби почнуть проводити перевірку місця проживання внутрішніх переселенців. Про перевірку мають повідомити за 2 дні, якщо протягом 30 днів ВПО її не пройде — виплати скасують.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Підставами щодо перевірки є:

особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;

у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну щодо результатів верифікації.

Особу, яку перевірятимуть, повинні повідомити про перевірку не менше ніж за 2 два календарні дні до її проведення (за телефоном або іншим доступним засобом зв'язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).

Якщо ВПО повідомить про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні. Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення цій особі.

Крім цього, непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації — причина для скасування виплат.

Нагадаємо, у Миколаєві з 1 серпня автоматично продовжили виплати на пів року для внутрішньо переміщених осіб. Також директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва розповіла, у якому випадку виплати для ВПО будуть скасовані.