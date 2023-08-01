З 1 серпня автоматично продовжуються виплати на пів року для внутрішньо переміщених осіб.
Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва на брифінгу повідомила, що у Миколаївській області на сьогодні зареєстровано 126 тисяч 819 осіб, передає кореспондент «НикВести».
Вона зазначила, що виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон та не повернувся протягом 30 днів, а також тим, хто повернувся на своє місце проживання.
— Якщо перебування не має обґрунтованих причин, то відповідно така допомога призупиняється. Якщо особа повернулась до покинутого місця проживання, тобто до свого місця проживання, то відповідно вона також втрачає виплату з першого серпня, — сказала Оксана Єльчієва.
Зі слів директорки департаменту соціального захисту населення, якщо людина перебуває у місцях позбавлення волі або, якщо її засудили за колабораціонізм, допомогу зупинять.
Також вона повідомила, що з першого вересня виплати припинять тим, у кого були витрати на:
Всім останнім виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розробили «Довідник ВПО», який буде корисним для переселенців та допоможе їм швидше інтегруватися й адаптуватися до життя у місті.
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З 1 серпня автоматично продовжуються виплати на пів року для внутрішньо переміщених осіб.
Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва на брифінгу повідомила, що у Миколаївській області на сьогодні зареєстровано 126 тисяч 819 осіб, передає кореспондент «НикВести».
Вона зазначила, що виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон та не повернувся протягом 30 днів, а також тим, хто повернувся на своє місце проживання.
— Якщо перебування не має обґрунтованих причин, то відповідно така допомога призупиняється. Якщо особа повернулась до покинутого місця проживання, тобто до свого місця проживання, то відповідно вона також втрачає виплату з першого серпня, — сказала Оксана Єльчієва.
Зі слів директорки департаменту соціального захисту населення, якщо людина перебуває у місцях позбавлення волі або, якщо її засудили за колабораціонізм, допомогу зупинять.
Також вона повідомила, що з першого вересня виплати припинять тим, у кого були витрати на:
Всім останнім виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розробили «Довідник ВПО», який буде корисним для переселенців та допоможе їм швидше інтегруватися й адаптуватися до життя у місті.