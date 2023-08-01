З 1 серпня автоматично продовжуються виплати на пів року для внутрішньо переміщених осіб.

Директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксана Єльчієва на брифінгу повідомила, що у Миколаївській області на сьогодні зареєстровано 126 тисяч 819 осіб, передає кореспондент «НикВести».

Вона зазначила, що виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон та не повернувся протягом 30 днів, а також тим, хто повернувся на своє місце проживання.

— Якщо перебування не має обґрунтованих причин, то відповідно така допомога призупиняється. Якщо особа повернулась до покинутого місця проживання, тобто до свого місця проживання, то відповідно вона також втрачає виплату з першого серпня, — сказала Оксана Єльчієва.

Зі слів директорки департаменту соціального захисту населення, якщо людина перебуває у місцях позбавлення волі або, якщо її засудили за колабораціонізм, допомогу зупинять.

Також вона повідомила, що з першого вересня виплати припинять тим, у кого були витрати на:

Придбання нового автомобіля (з року випуску якого минуло менш як п'ять років). Крім авто, що були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

Придбання на суму більш як 100 тисяч гривень земельної ділянки, квартири, будинку (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

Тим, хто має на депозитному банківському рахунку гроші у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;

Придбання іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

Тим, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії, або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім’ї.

Всім останнім виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві розробили «Довідник ВПО», який буде корисним для переселенців та допоможе їм швидше інтегруватися й адаптуватися до життя у місті.