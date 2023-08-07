Найближчими днями загарбники не застосовуватимуть масовані ракетні та дронові атаки по Україні, але можуть бути точкові удари.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За її словами, потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу.

— Йдеться про ракетні масовані удари. Але тут треба бути напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком імовірно вони можуть застосовувати точкові поодинокі ракетні удари, — каже Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз жодного ракетоносія у Чорному морі немає. За її словами, ймовірно, вони перебудовуються, злагоджують свої дії з авіацією, розвідкою.

— Пару днів ми можемо говорити про те, що вони, швидше за все, будуть використовувати або балістичні загрози, а це також спосіб психологічного терору, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний та дроновий терор зараз на певній паузі. Хоча їм може знадобитися менше часу, ніж кілька діб, — підсумовує Наталя Гуменюк.

Нагадає, Україна перепрофільовує роботу Повітряної оборони, щоб посилити захист портової інфраструктури та мати можливість відбивати російські атаки.