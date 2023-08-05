Україна перепрофільовує роботу Повітряної оборони, щоб посилити захист портової інфраструктури та мати можливість відбивати російські атаки.

Про це розповіла речниця ОК «‎Південь»‎ Наталя Гуменюк в ефірі «‎Радіо Свобода»‎.

Вона також повідомила, що з моменту завершення зернової угоди росіяни уже 7 разів актували портову інфраструктуру півдня України. Тож сьогодні Україна намагається посилити захист саме портів.

— Продовжуються роботи на всіх рівнях, в тому числі й з міжнародними партнерами для того, щоб посилити нас технічно засобами повітряної протиракетної оборони, які будуть здатні протидіяти тим видам озброєння, які ворог застосовує на цьому напрямку, — сказала речниця.

Наталя Гуменюк водночас наголосила, що усі українські порти нині готові відвантажувати зерно у рамках «‎зернової ініціативи»‎, якщо це питання буде вирішене політично.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що майже щоденні російські обстріли портової інфраструктури України не можуть впливати на «зернову угоду».

Відомо, що лише за 9 днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Як відомо, Віталій Кім заявив, що розмінування акваторії портів Миколаївщини, яке раніше анонсувала адміністрація морських портів України, зараз не на часі.